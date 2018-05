Blisko 30 lat przesiedział w amerykańskim więzieniu za gwałt. Okazało się, że jest niewinny

John Kunco przesiedział 28 lat w więzieniu za brutalny gwałt na 55-latce. Teraz został zwolniony, a sąd nakazał wznowienie procesu. Adwokaci mężczyzny dowodzą, że na miejscu zbrodni nie znaleziono żadnych śladów genetycznych należących do Kunco.



- Zabrali całe moje życie. Zabrali mi wszystko bez powodu. Teraz muszę spróbować odzyskać wszystko z powrotem – powiedział po wyjściu z więzienia John Kunco.

- Z pewnością będzie mi ciężko wrócić do normalności przez to wszystko, co przeszedłem – dodał.



Jak tłumaczył, to co pomogło mu przetrwać te wszystkie lata, to „nadzieja i rozmowy z córką”.