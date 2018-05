"Zawieszamy protest po 40 dniach walki, pogardy i upokorzeń ze strony rządu"

- Zawieszamy protest po 40 dniach walki o godne życie naszych niepełnosprawnych dzieci, po 40 dniach ciągłych upokorzeń i pogardy ze strony obecnego rządu - mówiła jedna z protestujących matek Iwona Hartwich. Rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych zawiesili protest po 40 dniach i wraz ze swoimi dziećmi opuścili budynek Sejmu.



- Po tym, jak zostaliśmy potraktowani przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i jego Straż Marszałkowską, obawialiśmy się o swoje życie i zdrowie, a przede wszystkim o życie i zdrowie naszych dzieci - mówiła Hartwich, argumentując decyzję o zawieszeniu protestu. - Obecny rząd nie jest gotowy do dialogu. Jest gotowy do monologu. Nigdy nie zrozumiemy, że w naszym kraju osoby niepełnosprawne muszą żyć w biedzie i ubóstwie - podkreśliła.



Protestującym towarzyszyła uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. - Chcę wam powiedzieć, że byliście bardzo dzielni. Kiedy wasze matki były szarpane, a wy nie mogliście im pomóc, myślałam, że pęknie mi serce - mówiła do protestujących niepełnosprawnych. Jak podkreśliła, Sejm nie powinien nazywać się parlamentem. - To jest miejsce, gdzie nie szanuje się godności człowieka - skwitowała.



Protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych trwał od 18 kwietnia. Zgłaszali dwa postulaty - zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku "na życie", zwanego też "rehabilitacyjnym" dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie. Rząd spełnił jedynie pierwszy postulat protestujących.