"Moralne zwycięstwo nad PiS-em". Politycy komentują zawieszenie protestu niepełnosprawnych

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Mamy świadomość, że zawieszenie protestu nie rozwiązuje wszystkich problemów osób niepełnosprawnych. To dobry moment na spokojny, rzeczowy dialog - podkreślił Paweł Mucha z kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Skomentował w ten sposób zawieszenie protestu w Sejmie przez rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.



- Rodziny osób niepełnosprawnych odniosły moralne zwycięstwo nad PiS-em. Udowodniły, że w dzisiejszych czasach można osiągnąć wiele dzięki swojej determinacji, żyjąc przez 40 dni w sejmowym getcie - ocenił poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński. Zdaniem posła PO Sławomira Neumanna protest niepełnosprawnych obnażył stosunek władzy do osób słabszych. - Haniebne wypowiedzi posłów PiS, fizyczne napaści, odcinanie od windy i łazienki to upadlanie tych ludzi. To pozostanie po tym proteście - podkreślił.



Z kolei według posła Kukiz'15 Stanisława Tyszki, zawieszenie protestu to dobra decyzja dla Sejmu. - Sejm nie mógł normalnie pracować - mówił. Zaznaczył jednak, że postulaty niepełnosprawnych powinny zostać spełnione.