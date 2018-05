Karczewski: Nie czuję satysfakcji. Cieszę się, że niepełnosprawni zakończyli protest

- Nie czuję żadnej satysfakcji, ale bardzo się cieszę, że panie zakończyły protest - podkreślił Stanisław Karczewski. Marszałek Senatu skomentował zawieszenie protestu w Sejmie przez rodziców i opiekunów niepełnosprawnych. - Trudno rozmawia się na sejmowych korytarzach, przy dużych emocjach. Jestem przekonany, że prowadzenie rozmowy bez emocji będzie przynosiło więcej efektów - zaznaczył.



Jedna z protestujących matek, Iwona Hartwich zarzuciła rządowi, że nie jest gotowy do dialogu, a "jedynie do monologu". "Nigdy nie zrozumiemy, że w naszym kraju skazuje się osoby niepełnosprawne niezdolne do samodzielnej egzystencji na życie w biedzie i ubóstwie. Państwo nakazuje im żyć za niecałe 900 zł" - oznajmiła w oświadczeniu odczytanym na konferencji.



- Nie wiem, co jest powodem zawieszenia protestu. Myślę, że panie chcą rozmawiać dalej, a rząd Prawa i Sprawiedliwości jest gotowy na dyskusje - skwitował Karczewski.