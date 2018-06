Tłumy na ulicach Nowego Jorku. Każdy chciał zdjęcie wyjątkowego zjawiska

Setki ludzi tłoczyły się na ulicach Nowego Jorku, aby uwiecznić tzw. Manhattanhenge. Jest to zjawisko, które powstaje gdy zachodzące Słońce ustawia się w jednej linii z głównymi ulicami Manhattanu. Ma ono miejsce dwa razy do roku, w okresie przesilenia letniego.



Termin Manhattanhenge spopularyzował pochodzący z Nowego Jorku naukowiec Neil deGrasse Tyson. Nazwa nawiązuje do brytyjskiego Stonehenge, gdzie występuje podobne zjawisko.



