Wybuch w trakcie warsztatów naukowych dla młodzieży w Irkucku

Co najmniej ośmioro dzieci zostało rannych w eksplozji w centrum handlowo-usługowym w Irkucku.



Nagranie z kamery monitoringu pokazuje moment eksplozji. Doszło do niej podczas warsztatów naukowych dla dzieci. Wybuchł płyn zawierający alkohol używany do doświadczenia.



Policja przesłuchała dyrektora odpowiedzialnego za sprawy techniczne centrum handlowego, a także organizatorów wydarzenia.



(x-news)