Przedwczesny koniec spotkania z minister Zalewską

Szefowa resortu edukacji spotkała się w sobotę (2 czerwca) z mieszkańcami Choroszczy na Podlasiu, ale najwyraźniej na krócej niż planowała.



W trakcie spotkania jedna z kobiet siedząca w sali chciała się dowiedzieć, dlaczego w czasie protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie ministrowie rządu mówili, że budżet jest "dziurawy" i nie ma w nim pieniędzy, a od zakończenia protestu wrócili do powtarzania, że Polska jest w świetnej kondycji finansowej.



- Od początku protestu była pełna empatia i pełny szacunek dla rodziców i osób ze specjalnymi potrzebami. Od początku tego rządu kolejne zmiany związane z osobami ze specjalnymi potrzebami, po prostu następują - stwierdziła Zalewska, a udzielający głosu poinformował, że było to "ostatnie pytanie" tego popołudnia.



Gdy minister opuszczała salę, usłyszała od zebranych pytanie, "dlaczego spotkanie zostało tak nagle przerwane?". "Bo niewygodne pytania?" - sugerowała jedna z uczestniczek.



"Uciekajcie, uciekajcie!" - krzyczał mężczyzna do opuszczających salę polityków jeden z mężczyzn.



