Eksplozja samochodu w Kijowie. W środku bawiły się dzieci

Czworo dzieci w wieku od 5 do 11 lat bawiło się na jednym z osiedli w Kijowie. W pewnym momencie postanowiły wejść do starego auta. Podczas zabawy w samochodzie, pojazd eksplodował. Ranne dzieci trafiły do szpitala. Policja ustala przyczyny incydentu.