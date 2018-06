Spacer na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Obecny dowódca Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) Drew Feustel oraz członek załogi Ricky Arnold odbyli spacer kosmiczny, w trakcie którego zainstalowali dwie kamery. Posłużą one jako „kamery dokujące” dla komercyjnych kapsuł przybywających na ISS.



Na razie na Międzynarodową Stację Kosmiczną można dolecieć tylko na pokładzie rosyjskich Sojuzów. Nowy osprzęt na stacji sprawia, że coraz bliższe stają się loty rakiet SpaceX lub Boeinga. Zanim to się jednak stanie, NASA jest zdana na Rosjan, a koszt wysłania w kosmos jednego astronauty to około 82 milionów dolarów.