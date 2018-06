Pomorskie: Podpaliła swój dom i samochód

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

We wsi Waplewko w woj. pomorskim doszło do pożaru domu jednorodzinnego i samochodu. Jak się okazało, przyczyną zdarzenia było podpalenie, a sprawczynią właścicielka nieruchomości. Przyczyny działania kobiety nie są znane.



Podpalaczka w chwili zdarzenia przebywała w płonącym budynku, z którego wyciągnęli ją sąsiedzi. Ranna została przetransportowana śmigłowcem do szpitala.



Jak poinformował kpt. Wojciech Frąckowiak ze straży pożarnej w Sztumie, w akcji gaśniczej brało udział pięć zastępów POSP.



(x-news)