Zachodniopomorskie: Dziki w centrum miasta

Dwa młode dziki wyruszyły na przechadzkę do centrum miejscowości Łazy (woj. zachodniopomorskie) w poszukiwaniu jedzenia.



Zwierzęta buszując w śmietnikach wybrały resztki wyrzuconego pożywienia i uciekły do lasu. Jak przyznają mieszkańcy miasta, nie jest to pierwsza taka wizyta.



