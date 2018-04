Bójka 50 Romów w centrum handlowym. Interweniowało 11 radiowozów

W sobotę ok. godziny 22:30 w CH Posnania doszło do kłótni agresywnych mężczyzn, co przeistoczyło się w bójkę łącznie 50 Romów – informuje portal epoznan.pl. Na miejscu interweniowało 11 radiowozów policji.

Jak podaje portal epoznan.pl, tuż przed zamknięciem poznańskiego centrum handlowego doszło do konfrontacji agresywnych Romów. W kulminacyjnym momencie bójki uczestniczyło ok. 50 osób. Klienci galerii, w tym dzieci i ludzie starsi, byli przerażeni.

Awanturujących się mężczyzn próbowało uspokoić czterech ochroniarzy. Kiedy zorientowali się, że nie panują nad sytuacją, postanowili się wycofać. Świadkowie zdarzenia zeznają, że pracownicy firmy ochroniarskiej zbyt długo zwlekali z próbą interwencji.

Ok. godziny 23:00 na miejscu pojawiło się 11 policyjnych radiowozów. Widok funkcjonariuszy przeraził Romów, którzy od razu zbiegli. Policjantom nie udało się zatrzymać żadnego uczestnika bójki.