Kalisz: 22-latek składał seksualne propozycje 10-latkowi

Prokurator Rejonowy w Kaliszu postawił 22-letniemu mieszkańcowi powiatu kaliskiego zarzut składania propozycji seksualnych 10-letniemu chłopcu.

Do zdarzenia doszło między czerwcem a sierpniem 2017 r.



Sprawę wykrył ojciec 10-latka. Poinformował policję w Kaliszu, że przełożony ministrantów wysłał jego synowi nagie zdjęcia swoich części intymnych. Miał też namawiać chłopca oraz jego kolegów do wspólnych spotkań. "Podejrzany zmierzał do spowodowania spotkania w celu kontaktu seksualnego, ponieważ taki charakter miały prowadzone rozmowy" - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

Jak powiedział PAP Meler, analiza zabezpieczonych rozmów na komunikatorze jednego z portali społecznościowych wykazała, że 22-latek wielokrotnie starał się nakłonić chłopca do wyjazdu poza miejsce zamieszkania pod pretekstem koleżeńskich spotkań.

Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu zbliżania się na 100 m do pokrzywdzonego.

Prokurator Meler dodał, że podejrzany nie może także prowadzić działalności związanej z udziałem w stowarzyszeniach lub organizacjach, zajmujących się wychowaniem lub opieką nad małoletnimi.

Podejrzanemu grozi do 3 lat więzienia.