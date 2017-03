Kalisz: Jan Szyszko nominowany do posadzenia drzewa

Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski nominował ministra środowiska Jana Szyszkę do posadzenia drzewa w ramach akcji "Drzewa dla Polski".

Pierwsze drzewo w Polsce w ramach akcji posadził w Kaliszu poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb (PSL). Akcja naśladuje Ice Bucket Challenge, znaną w sieci inicjatywę na rzecz pomocy chorym na stwardnienie zanikowe boczne. Uczestnicy oblewali się wodą, umieszczali filmiki w internecie i zapraszali następnych do łańcuszka. Akcja "Drzewa dla Polski" trwa od tygodnia, a w Polsce posadzono już kilkadziesiąt drzew. Każdy, kto zasadzi drzewo, nominuje kolejną osobę.

W niedzielę na terenie Domu Dziecka w Kaliszu spotkali się nominowani przez europosła wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, wiceprezes wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Poznaniu Marek Baumgart oraz przewodniczący rady powiatu kaliskiego Mieczysław Łuczak. Zasadzili dąb, grab i wiąz. "Nominowane są różne osoby, niekoniecznie związane z ludowcami" - powiedział wicemarszałek i szef struktur powiatu kaliskiego PSL Krzysztof Grabowski.

Wicemarszałek do posadzenia drzewa zaprosił m.in. prezydenta Kalisza Grzegorza Sapińskiego, wicemarszałków województw: łódzkiego Artura Bagińskiego, zachodniopomorskiego Jarosława Rzepę, kujawsko - pomorskiego Dariusza Kurzawę, radnego powiatu ostrzeszowskiego Maksymiliana Ptaka oraz ministra środowiska Jana Szyszkę. "Myślę, że pan minister zechce włączyć się w tę akcję (...) i zasadzi drzewo" - powiedział wicemarszałek.

Według Grabowskiego akcja jest sympatyczna, a dzięki niej można zrobić coś ciekawego dla środowiska. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy ustawa, która została uchwalona w ubiegłym roku, aby przywrócić właścicielom prywatnych posesji prawo do wycinki pojedynczych drzew, wykorzystywana jest niezgodnie z intencją ustawodawcy. Grabowski zapewnił PAP, że PSL nie ma zastrzeżeń do nowych przepisów. "Natomiast niepokoi wykorzystywanie ustawy do masowej wycinki, tak jak to miało miejsce w Łebie, gdzie ścięto kilka hektarów drzew" - dodał.

Przewodniczący Mieczysław Łuczak nominował dwie przewodniczące rady powiatu kaliskiego Małgorzatę Banaś i Alicję Łuczak, dyrektor wydziału promocji w starostwie kaliskim Wiolettę Przybylską, prezesa wielkopolskiej izby rolniczej Piotra Walkowskiego oraz wójta gminy Koźminek Andrzeja Miklasa.

Baumgart nominował starostę i wicestarostę powiatu słupeckiego Mariusza Rogę i Szymona Grzybińskiego, Annę Ard - organizatorkę olimpiad wiedzy ekologicznej dla młodzieży w Poznaniu, oraz Katarzynę Stróżyńską - aktywistkę na rzecz ochrony drzew przed wycinką.