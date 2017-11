Poznań: "Mobilny autobus" dla osób bezdomnych

Osoby bezdomne w Poznaniu mogą uzyskać do 15 marca wsparcie w ramach programu "Mobilny autobus". W specjalnie przystosowanym i oznaczonym autobusie mają szansę, by otrzymać ciepłe posiłki i pomoc przedmedyczną.

Zdjęcie "Mobilny autobus" w Poznaniu /mopr.poznan.pl /

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu (MOPR) poinformował, że projekt realizowany jest między listopadem a marcem. Autobus wyjeżdża z pomocą cztery razy w tygodniu po cztery godziny. Przedsięwzięcie obejmuje zapewnienie ciepłego posiłku i napoju, pomoc przedmedyczną, pomoc w uzyskaniu schronienia w placówkach dla osób bezdomnych oraz pomoc w dotarciu do placówek.

Reklama

Rzeczniczka MOPR Lidia Leońska powiedziała w piątek PAP, że wykorzystywany w programie, specjalnie przystosowany autobus, zatrzymuje się w różnych częściach miasta po to, by z pomocy mogli skorzystać np. mieszkańcy koczowisk. Jak dodała, jednorazowo autobus odwiedza od kilkunastu do kilkudziesięciu osób.

Informacje o kolejnych wyjazdach autobusu zamieszczane są na stronie internetowej MOPR. Rozpowszechnianiem informacji wśród bezdomnych zajmują się straż miejska i policja, ale także pracownicy schronisk i ogrzewalni, gdzie bezdomni znajdują bieżącą pomoc.

"Również same osoby bezdomne przekazują sobie informacje o tym, gdzie i o jakiej porze będzie stał autobus z pomocą. Pogoda jest na razie łaskawa, ale wiem, że nawet gdy jest ciepło, osoby potrzebujące przychodzą do autobusu, żeby się posilić, czy po pomoc medyczną" - powiedziała Leońska.

Program realizowany jest przez Stowarzyszenie "Pogotowie Społeczne" oraz Stowarzyszenie "Dom Pomocna Dłoń". Miasto przekaże na ten cel w 2017 i 2018 r. w sumie 124 tys. zł.

Według szacunków, w Poznaniu znajduje się 1-1,3 tys. osób bezdomnych. W ok. 100 koczowiskach na terenie miasta przebywa ok. 200-230 bezdomnych. Ze schronisk korzysta ok. 600 osób.

W Poznaniu działa też ogrzewalnia dla osób bezdomnych.

Rafał Pogrzebny