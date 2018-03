Poznań: Znaleziono ciało kolejnej ofiary

Znaleziono ciało piątej ofiary katastrofy budowlanej w Poznaniu - podała straż pożarna. Śledztwo w sprawie niedzielnej katastrofy wszczęła już miejscowa prokuratura.

Akcja ratunkowa a Poznaniu

Ponad dobę trwa już akcja służb na miejscu zawalonej kamienicy w Poznaniu. Oficer prasowy poznańskiej PSP powiedział PAP w poniedziałek, że psy ratownicze nie potwierdziły żywych osób pod gruzami. W niedzielę, wskutek zawalenia się budynku, zginęły 4 osoby; ponad 20 było rannych. W poniedziałek rano odnaleziono ciało kolejnej ofiary.

Do katastrofy i zawalenia się kamienicy doszło w niedzielę rano. Od tego czasu nieustannie prowadzona jest akcja poszukiwawczo-ratownicza.

Jak tłumaczył oficer prasowy KM PSP w Poznaniu st. kpt. Kamil Witoszko, "przez całą noc trwała akcja z częściowym ustabilizowaniem naruszonej konstrukcji budynku tak, aby można było w miarę bezpiecznych warunkach prowadzić odgruzowanie tego terenu".

Dodał, że akcję na miejscu zdarzenia prowadzą grupy poszukiwawczo-ratownicze z Poznania, Łodzi i Warszawy, które zmieniają się co kilka godzin.

"Cały czas tak naprawdę nie wiemy, co znajduje się pod gruzami, czy nie ma tam jeszcze osób poszkodowanych. W nocy wypuszczaliśmy nasze psy ratownicze, które nie potwierdziły osób żywych pod gruzami; to jest dla nas wiążąca informacja" - - mówił PAP Witoszko. Dodał, że teren jest odgruzowywany zarówno ręcznie jak i z użyciem sprzętu.

"Prace trwają już od ponad 24 godzin bez przerwy. Mamy nadzieję, że odgruzowanie tego terenu uda się wykonać do końca dzisiejszego dnia, ponieważ nie można na to miejsce od razu wejść z ciężkim sprzętem, aby to wszystko zmieść z powierzchni, ponieważ jest zbyt niebezpiecznie, nadal jest część konstrukcji która może się zawalić" - dodał.

Katastrofa budowlana w Poznaniu

Śledztwo ws. katastrofy

Rzeczniczka poznańskiej prokuratury okręgowej Magdalena Mazur-Pru poinformowała dziś, że prokuratura wszczęła już śledztwo ws. zawalonej kamienicy.



"Wszczęte śledztwo dotyczy sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać zawalenia się budowli, którego następstwem jest śmierć co najmniej pięciu osób. To śledztwo wszczęła Prokuratura Rejonowa Poznań-Wilda, ale postępowanie decyzją prokuratora okręgowego zostało już przejęte przez Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu" - poinformowała rzeczniczka.



W niedzielę, w wyniku wybuchu i częściowego zawalenia się kamienicy, przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu zginęło 5 osób, a ponad 20 zostało rannych. Ewakuowane rodziny, którym nie była potrzeba pomoc medyczna, zostały zakwaterowane w hotelu przy ul. Łozowej. Od poniedziałku - jak zapewniają władze Poznania - poszkodowanym mają być wypłacane pierwsze zasiłki.

