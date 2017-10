Poznań: Zwyzywał mówiących po niemiecku

Przejaw agresji wobec obcokrajowca w Poznaniu. Mówiący w języku niemieckim mężczyzna został obrażony w tramwaju – informuje "Głos Wielkopolski".

Do incydentu, o którym poinformował Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, doszło we wtorek wieczorem. Jak relacjonuje gazeta, młody mężczyzna krzyczał do jadącego tramwajem i rozmawiającego w języku obcym małżeństwa: "Macie wypi***alać, nikt tu nie będzie gadał po niemiecku".

"Kobieta miała muzułmańską chustę, a mężczyzna ciemną karnację" - czytamy.

Na zachowanie agresora zareagował motorniczy, który kazał mężczyźnie i jego koledze opuścić tramwaj. Wysiadający wciąż obrażali małżeństwo oraz motorniczego, a na koniec opluli obcokrajowca. Jak się okazało, kobieta w chuście była Polką.

Incydent został zgłoszony policji.