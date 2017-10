Rasistowski atak w Poznaniu. Policja opublikowała wizerunek sprawcy

Policja bada sprawę znieważenia na tle rasistowskim, do którego doszło we wtorek w poznańskim tramwaju. W czwartek funkcjonariusze opublikowali wizerunek osoby odpowiedzialnej za to przestępstwo.

Zdjęcie Byłeś świadkiem tego zdarzenia i rozpoznajesz tego mężczyznę? Zgłoś się na Policję /Policja

Zdarzenie miało miejsce we wtorek wieczorem w centrum miasta. Do tramwaju wsiadła kobieta w chuście na głowie oraz jej partner - obcokrajowiec o ciemnej karnacji.

W pewnym momencie do pary podeszło dwóch mężczyzn, którzy w wulgarny sposób nakazali obojgu pasażerom opuścić pojazd. Interweniował motorniczy tramwaju, który wyprosił dwie agresywne osoby. Jeden z napastników, wysiadając, miał opluć obcokrajowca.

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez jednego z pasażerów. Funkcjonariusze po analizie nagrania uznali, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa z nienawiści.

W związku z tą sprawą, funkcjonariusze prowadzący sprawę opublikowali na stronie internetowej poznańskiej policji wizerunek sprawcy. Funkcjonariusze proszą też osoby poszkodowane, oraz świadków zdarzenia, aby jak najszybciej zgłosiły się na policję.