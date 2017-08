14-latka walczy o życie po zatruciu narkotykami w Poznaniu. Zatrzymanych w tej sprawie jest już 5 osób - podaje RMF.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /MC /Archiwum RMF FM

Jak ustalił reporter RMF - najstarszy z zatrzymanych, 17-latek, trafił do aresztu. Pozostali to dwie dziewczyny i dwóch chłopców. Dwójka z tej grupy trafiła do ośrodka dla nieletnich.

Jak ustalono, nastolatkowie przekazywali sobie narkotyki - mowa jest o marihuanie. Dziś mają być gotowe wyniki badań toksykologicznych, które wykażą, czym dokładnie zatruła się 14-latka.