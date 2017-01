RMF FM: Śmierć rodziny w Gostyniu. Na ciałach nie ma obrażeń

Nie ma śladów walki ani zewnętrznych obrażeń na ciałach trzech osób, znalezionych wczoraj w mieszkaniu w wielkopolskim Gostyniu. Ostatecznych odpowiedzi na pytanie o przyczyny śmierci dziesięciomiesięcznego dziecka i matki nie dały również oględziny, dlatego jutro przeprowadzone zostaną sekcje zwłok. Wiele wskazuje na to, że mężczyzna zabił kobietę i niemowlę, a później się powiesił. Reporter RMF FM Adam Górczewski usłyszał jednak od prokuratorów, że są w tej sprawie pewne wątpliwości.

Po pierwsze, brak śladów wskazujących na przyczyny śmierci nie pozwala wykluczyć, że dziecko i jego matka lub nawet oboje zmarli z przyczyn naturalnych. Stąd konieczność przeprowadzenia sekcji zwłok.

Jeszcze bardziej zagadkowa jest obecność w mieszkaniu rozpylonej pianki montażowej.

"Rozpylenie pianki w lodówce, w pralce - to jest bardzo dziwne miejsce. I to jest w tej sprawie bardzo zastanawiające" - podkreśliła w rozmowie z RMF FM prok. Magdalena Mazur-Prus. "Urządzenie, z którego pianka została rozpylona, zostało zabezpieczone, więc jeżeli są tam ślady linii papilarnych, będziemy mogli ustalić, do kogo należą. To też w pewnym stopniu wyjaśni, kto mógł to zrobić. Natomiast dlaczego - nie wiem, czy na to pytanie znajdziemy odpowiedź" - przyznała.

Prokurator ujawniła również, że listy pozostawione przez mężczyznę mają charakter pożegnalny, ale nie wyjaśniają ani przyczyn, ani przebiegu wydarzeń w mieszkaniu.

