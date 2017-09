​Policjanci w wielkopolskiej Chodzieży zatrzymali mężczyznę, który strzelał na ulicach miasta. Według zgłoszenia, miał on mierzyć do ludzi. Policjanci ustalili, że na pewno strzelał przynajmniej do dwóch psów.

Jak ustalił reporter RMF FM Adam Górczewski, w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a mężczyzna posiadający broń został obezwładniony i zatrzymany.

45-latek miał pistolet z ołowianą amunicją i nóż.

Policja bada szczegóły tego zajścia.