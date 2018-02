Wielki meteoryt odnaleziony w Poznaniu

271 kg waży największy znaleziony w Polsce kawałek meteorytu. Na znalezisko natrafiono na poznańskim Morasku latem ubiegłego roku, ale zostało ujawnione dopiero teraz. Dotąd największym meteorytem był okaz o wadze 261,2 kg, znaleziony w 2012 roku.

Zdjęcie Meteoryt odkryty w 2012 r. (arch.) /Marek Lapis /Agencja FORUM

5 tysięcy lat temu nad obszarem należącym obecnie do północnych krańców Poznania spadł deszcz meteorytów. Teraz to miejsce jest największym w Europie skupiskiem kraterów powstałych po uderzeniu meteorytów żelaznych. Dla ochrony kraterów utworzono tu rezerwat przyrody Meteoryt Morasko.

Kawałek meteorytu, znaleziony w ubiegłym roku poza terenem rezerwatu przez Andrzeja Owczarzaka i Michała Nebelskiego, otrzymał nazwę "Kruszynka". Odkrycia dokonano latem zeszłego roku, ale znalazcy dopiero teraz pochwalili się nim publicznie.

W momencie znalezienia "Kruszynka" ważyła 315 kg. Po kilku miesiącach czyszczenia z tzw. zwietrzeliny, czyli naleciałości, które narosły już na Ziemi, waga meteorytu spadła do 271 kg.

Owczarzak liczy na to, iż niebawem uda się zaprezentować znalezisko wszystkim zainteresowanym. Wcześniej jednak mają je zbadać naukowcy z poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. "Od kiedy zajmuję się poszukiwaniami, staram się współpracować z poznańską uczelnią. Mam nadzieję, że i ten okaz trafi na ekspozycję, by poznaniacy i Polacy mogli go zobaczyć" - powiedział.

Do tej pory na terenie Moraska natrafiono już na kilka ton materiału. Dotąd największym okazem był meteoryt znaleziony w 2012 roku, ważący po oczyszczeniu 261,2 kg. W 2015 roku Owczarzak i Nebelski znaleźli okaz o wadze (po oczyszczeniu) 174 kg.

Rezerwat przyrody Meteoryt Morasko jest jednym z nielicznych znanych miejsc na świecie, gdzie obok siebie występują meteoryty i kratery uderzeniowe spowodowane przez ich upadek. Na pierwszy okaz meteorytu, o wadze niespełna 80 kg, natrafiono na tych terenach przypadkiem w 1914 roku; niemiecki przyrodnik znalazł go podczas kopania rowów strzelniczych.

Grupa siedmiu kraterów powstałych w wyniku upadku meteorytu położona jest na południowym stoku Góry Moraskiej (wysokość 154 m n.p.m.) - najwyższego wzniesienia w okolicach Poznania. Teren ten, o powierzchni ok. 55 hektarów, uznano w 1976 roku za rezerwat przyrody.

Kratery powstały w wyniku uderzenia w ziemię ok. 5 tys. lat temu odłamków dużego meteorytu żelaznego (tzw. syderytu), należącego prawdopodobnie do roju Perseidów, z którym Ziemia spotyka się w połowie sierpnia każdego roku.

Moraskie kratery to jedno z największych na Ziemi skupisk tego rodzaju obiektów zarówno jeśli chodzi o ich wielkość, jak i liczbę. Największy ma średnicę około 60 m i głębokość dochodzącą do 11,5 m.