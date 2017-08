​Wielkopolskie: Policja bada sprawę postrzelenia mężczyzny

Policja ustala okoliczności postrzelenia mężczyzny na stacji benzynowej w Baranowie (Wielkopolskie). Do zdarzenia doszło w czwartek po południu. Ranny w nogę mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Policja

"Na miejscu trwa zabezpieczanie śladów i przesłuchiwanie świadków, przeglądanie nagrań monitoringu. Po tym, jak do policji wpłynęło zgłoszenie o strzałach w okolicy stacji benzynowej okazało się, że do szpitala zgłosił się mężczyzna z raną postrzałową nogi. Także do niego pojechali funkcjonariusze" - poinformował Maciej Święcichowski z biura prasowego wielkopolskiej policji.

Policja nie podaje bliższych informacji na temat sprawy ani poszkodowanej osoby.