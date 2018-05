Wielkopolskie: Pożar hali w stoczni produkującej jachty w Zakrzewie

20 zastępów PSP walczy z pożarem hali stoczni produkującej jachty w Zakrzewie, niedaleko Poznania. Dym widać z kilku kilometrów, także w Poznaniu.

Straż pożarna odebrała zgłoszenie o pożarze hali około godz. 17.



Reklama

"W Zakrzewie pali się hala magazynowa należąca do stoczni jachtowej. Zgłoszenie otrzymaliśmy od pracowników tej firmy, którzy ewakuowali się i zdążyli wyjść z budynku przed przybyciem pierwszych zastępów straży" - powiedział PAP oficer prasowy KM PSP w Poznaniu kpt. Michał Kucierski.



Jak dodał, "na chwilę obecną, co bardzo nas oczywiście cieszy, nie mówimy o żadnych osobach poszkodowanych. Prawdopodobnie tych osób poszkodowanych nie będzie, ale do momentu, kiedy strażacy nie wejdą do środka i nie przeszukają całej hali, to nie będziemy mogli tego wykluczyć".



Na miejscu pracuje 20 zastępów straży pożarnej; wykorzystywany jest także ciężki sprzęt. Ze względu na specyfikę produkcji, która była prowadzona w stoczni, na miejscu panuje bardzo duże zadymienie. Dym widać z kilku kilometrów, także w Poznaniu. Nie stanowi jednak, jak podkreślają strażacy, zagrożenia dla zdrowia osób postronnych.