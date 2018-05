Wielkopolskie: Proboszcz zdjęciem z trumną zaprasza do kościoła

Proboszcz z Latowic (woj. wielkopolskie) zachęca do uczęszczania na mszę plakatem z napisem: "Przyjdź do kościoła - niedziela - zanim cię przyniosą". Baner pojawił się przy wjeździe do Sieroszewic w powiecie ostrowskim.

Zdjęcie Baner 'Przyjdź do kościoła - niedziela - zanim cię przyniosą' w centrum wsi Sieroszewice /Tomasz Wojtasik /PAP

Boczną ścianę opuszczonego budynku gospodarczego w Sieroszewicach w powiecie ostrowskim, niedaleko urzędu gminy, od kilku dni zakrywa baner. Wjeżdżający do miasteczka widzą na zdjęciu kościół i osoby niosące trumnę. Na tle obrazka widnieje napis: "Przyjdź do kościoła - niedziela - zanim cię przyniosą".

Autorem baneru jest proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Latowicach ks. Damian Hołoś. Do jego parafii należą też Sieroszewice. Duchowny powiedział PAP, że zdjęcia kościoła i pogrzebu zrobił samodzielnie. "A napis też sam wymyśliłem" - poinformował.

"W ten sposób chcę przypomnieć ludziom, żeby do kościoła uczęszczali za życia, a nie wtedy, kiedy rodzina urządza pogrzeb" - powiedział.

Proboszcz Hołoś zapewnił, że nikomu nie odmówił kościelnej ceremonii pochówku, "ale zmarłego, który nie chodził do kościoła, nie wprowadzam osobiście, robi to za mnie rodzina" - wyjaśnił.

Mieszkańcy niezadowoleni, wójt bezradny

Baner nie spodobał się niektórym mieszkańcom Sieroszewic.

"Jestem osobą wierzącą, ale nie na miejscu jest, żeby w taki sposób codziennie przypominać o naszej śmierci. Nic nie mogę zrobić, bo każdy ma prawo do wyrażania swoich pomysłów, nawet w taki dziwny sposób" - skomentował dla PAP wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski.

Z kolei sołtys Sieroszewic Tadeusz Łapiński powiedział PAP, że "mieszkańcy mówią, iż kościół jest od tego, żeby się w nim modlić, a nie od tego, żeby w taki sposób przypominać nam o naszym losie" - powiedział.