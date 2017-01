1 9

Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu 3 bm. rusza proces Adama Z. oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu. Za zabójstwo grozi mu kara do 25 lat więzienia lub dożywocie. Prokurator oskarża Adama Z. o to, że 23 listopada 2015 r. zepchnął Ewę Tylman ze skarpy, a potem nieprzytomną - do wody. Według biegłych, mężczyzna w chwili popełnienia przestępstwa był poczytalny. Bramki przy wejściu do Sądu Okręgowego w Poznaniu