Kukiz o reprywatyzacji: Potężny problem. Chcemy sejmowej komisji śledczej

"To nie jest kwestia tylko Warszawy. To jest kwestia, która dotyczy całego państwa - Krakowa, Poznania, wszystkich większych miast, które myślą, że niedługo będą metropoliami. My od dawna optujemy za powołaniem specjalnej sejmowej komisji śledczej w tym zakresie. To jest potężny problem, to są potężne wałki, to jest potężna krzywda obywatelska" - stwierdził odnosząc się do afery reprywatyzacyjnej gość Porannej rozmowy w RMF FM - Paweł Kukiz. Odnosząc się do planów głosowania nad odwołaniem wicemarszałków Sejmu z PO i Nowoczesnej stwierdził: "Jestem przeciwnikiem zwalniania marszałków, jestem przeciwnikiem eskalowania sporu na tym poziomie, czyli na zasadzie rewanżyzmu".

Zdjęcie Paweł Kukiz /Michał Dukaczewski, RMF FM

Robert Mazurek: Dzień dobry, państwa i moim gościem jest poeta, bard, pieśniarz a także przewodniczący ruchu Kukiz’15, Paweł Kukiz.

Paweł Kukiz: - Dzień dobry.

A możemy jednak przejść do rozmowy o polityce? Bo chciałem spytać, czy nie żal panu, że się Angela Merkel nie spotkała z panem? Nie spotkała się tylko z panem i nie spotkała się z Ryszardem Petru. Jesteście w jednej lidze.

- Żal mi bardzo, że nie spotkała się z panem Ryszardem Petru, ponieważ na pewno panu Petru jest bardzo żal, a mnie jest żal tych ludzi, którzy są smutni.

No nie, ale tak zupełnie poważnie.

- Zupełnie poważnie - ja nie znam niemieckiego tak dobrze, żeby się dogadać.

A co by jej pan powiedział, gdyby jednak przyszło do takiego spotkania?

- Herzlich willkommen in Polen.

Człowiek z Opolszczyzny jednak zna niemiecki. Panie pośle, ja rzeczywiście mam tutaj pewien kłopot, bo nie zabraliśmy ze sobą tłumacza. Spróbujemy jednak porozmawiać po polsku. Pan napisał na Facebooku, że "w interesie Berlina jest zamurowanie naszych kopalń, najlepiej z całym inwentarzem. Niemcy gaszą nam światło, nie chcą naszego węgla".

- No to jest taki duży skrót myślowy, natomiast chodzi tutaj generalnie o pakiet klimatyczny. Niemcy mieli...

O tym podobno rozmawiano.

- No i bardzo dobrze, bo to jest bardzo, bardzo ważny temat. Muszę pochwalić rząd za taką dosyć - z tego co słyszałem - radykalną to może za dużo powiedziane, ale taką konkretną postawę. Niemcy mają tę szczęśliwą sytuację, że ten ustrój jest tam stabilny od bardzo długiego czasu. W ciągu 20-30 lat udało im się zrestrukturyzować ich górnictwo. W Polsce na pewno górnictwo wymaga restrukturyzacji i reformy. To musi być rozciągnięte w czasie. Niemcy powinni nam w ramach wspólnego interesu - choćby nawet i smogu itd. - w tym pomóc. Nie można przez to niszczyć gospodarki Śląska, gospodarki Polski.

Kukiz: PiS odrzuca wszystko co niepisowskie - to koryto i żłobstwo

W internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Paweł Kukiz podkreślał arogancję Prawa i Sprawiedliwości.



"PiS odrzuca wszystko, co jest niepisowskie, mimo że to jest robione w dobrej wierze. Przy ustawie o ziemi zauważyliśmy zapis, która jest po prostu nieprecyzyjny (...). Zgłosiliśmy poprawkę, została odrzucona. W końcu się zorientowali i złożyliśmy projekt ustawy o zmianie ustawy, który nie jest niczym innym jak poprawką - i będzie ten projekt procedowany. I to dotyczy wszystkich ustaw. Nasze poprawki często są odrzucane, a Senat daje te poprawki jako swoje. No straszne. To nie jest polityka, to jest koryto i żłobstwo" - stwierdził. Robert Mazurek pytał też o warszawską aferę reprywatyzacyjną i o to, że Hanna Gronkiewicz-Waltz nie panuje nad swoimi urzędnikami. "Może nie chciała panować?" - pytał retorycznie Kukiz.



Czy według niego prezydent stolicy powinna ponieść odpowiedzialność polityczną?



"To jest jakaś fikcja i najdurniejsze określenie jakiejś odpowiedzialności" - mówił lider Kukiz'15.