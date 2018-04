Mniejsze pensje dla posłów tematem Popołudniowej rozmowy w RMF FM

Artur Warzocha (PiS) i Paulina Hennig-Kloska (Nowoczesna) byli gośćmi ​Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Marcin Zaborski pytał parlamentarzystów m.in. o dzisiejszą konferencję prasową Jarosława Kaczyńskiego, który zapowiedział, że ministrowie konstytucyjni oddadzą otrzymane nagrody na cele charytatywne, a pensje posłów, senatorów i samorządowców zostaną obniżone o 20 proc.

"Te nagrody, które zostały przyznane ministrom podczas rządu Beaty Szydło, zostały przyznane zgodnie z prawem (...) Błędem było to, w jaki sposób zostało to przeprowadzone" - mówił senator PiS Artur Warzocha, a odpowiadała mu Paulina Hennig-Kloska z Nowoczesnej: "PiS pokazało małostkowość prezesa i to, że zamiast rozwiązywać problemy, uprawia demagogie".



Według posłanki, dzisiejszy pomysł Jarosława Kaczyńskiego, by obniżyć pensje posłom i burmistrzom, to "zemsta na samorządowcach, biednych, niczemu winnych temu, że ministrowie wzięli premię".



Warzocha uważa jednak, że to znak, że partia rządząca zwraca uwagę na opinię ludzi. "To świadczy, że jako formacja rządząca jesteśmy wsłuchani w głos opinii publicznej" - podkreślił.



Hennig-Kloska z kolei zauważyła, że nie tak dawno premier przewidział podwyżki dla członków rządu nową ustawą o służbie cywilnej. "To teraz co? Czekamy na dwie ustawy? Podwyżki dla ministrów, obniżki dla posłów i samorządowców? Parlamentarzyści i samorządowcy mają złożyć się na podwyżki dla ministrów?" - pytała.

Marcin Zaborski