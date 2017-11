Premier Beata Szydło o rekonstrukcji rządu

"W tej chwili dyskusja nt. zmian w rządzie się toczy" – powiedziała premier Beata Szydło, gość specjalny Krzysztofa Ziemca w RMF FM. „Nie chcę się koncentrować tylko i wyłącznie nie zmianach personalnych, ale chcę, żebyśmy porozmawiali o zmianie struktury rządu. Pewne resorty w mojej opinii trzeba połączyć, pewne zadania trzeba być może przesunąć do innych resortów” – zapowiada szefowa rządu.

Krzysztof Ziemiec: Pani premier, ta dzisiejsza rocznica to preludium do tego, co będzie za rok, czyli stulecia. Ma pani jakąś wizję, jakiś projekt, jak to będzie wyglądało? Wczoraj premier Kaczyński powiedział: "Być Polakiem to być kimś ważnym, kimś dumnym". Co trzeba zrobić, żeby ta rocznica była taka ważna?

Beata Szydło: - Ja napisałam na Twitterze, że życzę z okazji tego święta wszystkim moim rodakom, żeby właśnie byli dumni ze swojej ojczyzny i byli dumni z tego, że są Polakami. To rzeczywiście jest coś wielkiego - być Polakiem. To jest święto, które powinno nas wszystkich łączyć. To święto, które przede wszystkim powinno być radosne, ale też powinno dawać nam taką refleksję, że nie ma niczego cenniejszego od wolności, od ojczyzny, od niepodległości. Można powiedzieć, że ten dzisiejszy dzień otwiera już te obchody stulecia niepodległości. Jest przygotowany cały, bardzo bogaty program.

No a za rok? Może jakaś wielka parada, może Donald Trump zaproszony, Macron, Angela Merkel, wszyscy ważni?



- Na pewno będziemy chcieli zaprosić wielu, wielu wspaniałych gości, ale przede wszystkim zapraszamy wszystkich Polaków do świętowania, bo to jest nasze wspólne święto. Myślę, że dobrze byłoby, żebyśmy o tym nie zapominali.

Pani premier, obecność Donalda Tuska dziś to jest dla pani jakiś problem czy nie? Dla wielu w sieci - na Twitterze, na Facebooku - dla wielu sympatyków Prawa i Sprawiedliwości to jest ogromny problem.

- Ja przede wszystkim bym chciała, aby dyskusja o obecności pana Donalda Tuska na tych uroczystościach nie przykryła tego, co najważniejsze, czyli tego radosnego świętowania naszego i mówienia o tym, co najważniejsze, czyli o Polsce, o Polakach, o naszych wspólnych sprawach, o niepodległości. To jest święto wszystkich Polaków. Jeżeli pan Donald Tusk uznał, że chce w nim wziąć udział, to ja mogę tylko powiedzieć, że dobrze, że były premier Rzeczpospolitej taką refleksję powziął. Mam nadzieję, że na tym świętowaniu się nie skończy, tylko również jako przewodniczący Rady Europejskiej będzie zawsze pamiętał o tym, że warto o Polskę dbać i zabiegać.

Pani premier, święto bez wątpienia upłynie dziś w wielu polskich domach - szczególnie słuchaczy radiowych - na spekulacjach. Co dalej z pani rządem? Kiedy decyzja?

- Ja nie chciałabym mówić dużo na temat zmian rządowych, bo tak jak wcześniej już było zapowiedziane przeze mnie i potem rozmawialiśmy o tym na kierownictwie i z naszymi koalicjantami, są przygotowane pewne propozycje, natomiast w tej chwili ta dyskusja jeszcze się toczy. To, że zmiany następują w rządzie jest rzeczą zupełnie naturalną. Ja myślę, że w rządzie, naszym rządzie Prawa i Sprawiedliwości tych zmian do tej pory nie było zbyt dużo. To wynika z tego, że to jest dobry zespół, który realizuje bardzo konsekwentnie ten program, który przyjął.

Dlaczego to tak długo trwa? Pani ogłosiła u Bogdana Rymanowskiego trzy tygodnie temu - jeśli dobrze liczę - tę decyzję. Beata Mazurek w Sejmie w tym tygodniu mówiła: "Rekonstrukcję się robi, a nie o niej dyskutuje". Ale media - za sprawą pani zapowiedzi - nic innego od trzech tygodni nie robią.

- Te zmiany oczywiście wymagają zastanowienia. Ja nie chcę się koncentrować tylko i wyłącznie na zmianach personalnych. Chcę, żebyśmy porozmawiali o zmianie struktury rządu. Po tych dwóch latach również moje doświadczenia wskazują na to, że powinniśmy się zastanowić nad zmianą polegającą chociażby na tym, że pewne resorty w mojej opinii trzeba połączyć, pewne zadania trzeba być może przesunąć do innych resortów. To doświadczenie realizacji naszego programu, który jest bardzo ambitnym programem, ale który jest też takim programem zadaniowym pokazuje, że resortowość jest naszym problemem. Z drugiej strony ci, którzy uważają, że da się uniknąć resortowości nie mają racji. Po prostu ona jest i będzie. Musimy uczynić wszystko, żeby ona była jak najmniej uciążliwa.

Krótko mówiąc: Kilka resortów zniknie, kilku ministrów pożegna się z pracą nie dlatego, że źle pracują tylko po prostu ich stanowiska znikną?

- Jeżeli zostanie przyjęta moja koncepcja, czyli połączenia przynajmniej dwóch resortów i być może rezygnacji, przesunięcia zadań z jednego do dwóch pozostałych, to wtedy naturalną rzeczą będzie to, że zmiany personalne będą musiały nastąpić.

Chodzi o cyfryzację?

- (...) To nie tylko jest kwestia cyfryzacji. Nie chciałabym, żebyśmy koncentrowali się w tej chwili na konkretnych resortach. Tak jak powiedziałam, ta rekonstrukcja jest jeszcze niezatwierdzona, w związku z tym nie będę na ten temat się szczegółowo wypowiadać. Cyfryzacja jest dobrym przykładem, że akurat w tej dziedzinie zadania, które realizuje ten resort, są również realizowane w kilku innych resortach. Musimy podjąć decyzję, co z tym zrobić, żeby ta koordynacja była pełna i przede wszystkim, żeby nie było też takiego bardzo często rozdźwięku pomiędzy poszczególnymi resortami. Mamy do decyzji zmianę, która musi polegać na tym, że albo konsekwentnie przesuwamy do pozostałych resortów te zadania, albo w tym jednym resorcie kumulujemy te zadania, które w tej chwili są w pozostałych.

