Sasin w RMF FM: Kaczyński jest kimś ważniejszym niż premier

"Są pewne zasady dobrego wychowania, dobrego tonu i myślę, że kiedy przybywa tak ważny gość, to warto go w drzwiach przywitać" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin, pytany o jutrzejsze spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Jak podkreślił: "Jarosław Kaczyński jest kimś ważniejszym niż premier, bo jest szefem większości parlamentarnej, a bez tej większości parlamentarnej nie byłoby ani tego rządu, ani tego premiera".

Marcin Zaborski , RMF FM: Śpi pan ostatnio spokojniej?

Jacek Sasin, PiS: - Ja w ogóle śpię spokojnie.

Ale wygląda teraz na to, że już się pan nie musi przynajmniej jedną rzeczą martwić. Chyba nie będzie się pan musiał bić o stołeczny ratusz?

- Ale to jest zawsze tak, że jak się człowiek nie martwi jedną rzeczą, to może się martwić innymi rzeczami. Najlepiej to w ogóle z optymizmem podchodzić do życia, do zadań, które stoją przed każdym z nas, bo wtedy rzeczywiście śpi się spokojniej...

Kamień z serca, jak pan słyszy: albo Jaki, albo Karczewski na prezydenta Warszawy?

- Tak, mam to za sobą. Trzy lata temu kandydowałem na prezydenta Warszawy, nie była to łatwa batalia.

Jest pan pewien, że ma pan to za sobą?

- W tym sensie kandydowania 3 lata temu mam to za sobą. Nie była to łatwa batalia, była bardzo trudna, kosztowała bardzo wiele wysiłku i również stresu.

I wtedy pan przegrał. A dzisiaj byłby pan w stanie wygrać te wybory?

- Nie wiem, trudno powiedzieć. To zależy od bardzo wielu czynników. Ja mam nadzieję przede wszystkim, że tym razem te wybory wygra kandydat Prawa i Sprawiedliwości, kto by nim nie był.

A Patryk Jaki byłby lepszym prezydentem Warszawy niż pan?

- Każe pan porównywać siebie z kimś, to jest zawsze...

To jest dość prosta sprawa.

- Nie, to jest właśnie najtrudniejsze, bo jeśli podąłem się trzy lata temu kandydowania na prezydenta Warszawy, to dlatego, że uważałem, że byłbym dobrym prezydentem Warszawy.

Patryk Jaki będzie lepszy?

- To pewnie byśmy zobaczyli. Ani ja nie miałem szans być prezydentem Warszawy, ani na razie Patryk Jaki nim nie jest, więc to pewnie jest taka ocena, która mogłaby być dopiero oparta o pewne fakty. Na pewno - myślę - byłby lepszym prezydentem i Patryk Jaki, i Stanisław Karczewski, który może być dzisiaj kandydatem PiS na prezydenta Warszawy, niż Hanna Gronkiewicz-Waltz, tu nie mam wątpliwości.

A Jacek Sasin może być kandydatem na prezydenta Warszawy? Rano był tutaj wicepremier Gliński i powiedział - to jest coś, co może pana zmartwić -, że jeśli chodzi o ten duet Jaki-Karczewski, to nie koniec. Mówi: "Z naszej strony jeszcze kilku innych kandydatów wchodzi w grę". Sasin wchodzi w grę?

- Jestem sobie w stanie wyobrazić, że mogły to być jeszcze inne kandydatury.

Jacek Sasin?

- Panie redaktorze, nie wiem. Nie ja o tym decyduję.

Ale pytanie, czy pan chce?

- O tym będą decydować władze PiS, przede wszystkim w oparciu o realną ocenę szans takiego kandydata.

Przecież pana nie zmuszą. Jak pan powie "nie chcę", to nie wybiorą.

- Ja myślę, że każdy, kto jest w polityce, wobec takiego wyzwania, jakim jest walka o prezydenturę Warszawy, by nie odmówił.

Jutro kolejne spotkanie prezydenta z prezesem Kaczyńskim. Pytanie, czy pan - podobnie jak rzeczniczka PiS - uważa, że prezydent Andrzej Duda powinien stać w progu Belwederu i witać Jarosława Kaczyńskiego w drzwiach?

- Myślę, ze to ma naprawdę drugorzędne znaczenie, w którym miejscu obaj panowie się przywitają.

To po co rzeczniczka PiS o tym mówi?

- Myślę, że są pewne zasady dobrego wychowania, dobrego tonu. I myślę, że jak tak ważny gość przybywa, to warto go w drzwiach przywitać.

Wita go szef gabinetu prezydenta. To za mało?

- Gospodarzem jest prezydent, a nie szef gabinetu, więc w tym sensie tę wypowiedź bym traktował. Natomiast oczywiście nie ma to żadnego znaczenia dla celu, w jakim obaj panowie się spotykają, a ten cel jest naprawdę ważny.

Może gdyby Jarosław Kaczyński był premierem, to prezydent witałby go w drzwiach Belwederu, zgodnie z protokołem.

- Powiem tak: Jarosław Kaczyński jest kimś ważniejszym niż premier...

Naprawdę?

- ...bo jest szefem większości parlamentarnej. A bez tej większości parlamentarnej nie byłoby, ani tego rządu, ani tego premiera.

W protokole jest napisane, że prezes PiS jest ważniejszy niż premier Beata Szydło?

- Nie mówimy o protokole. Mówimy o pewnej rzeczywistości politycznej. Rzeczywistość polityczna jest taka: to szef większości parlamentarnej, lider ugrupowania, które wygrało wybory, jest postacią najważniejszą. Bo bez tego sukcesu, do którego poprowadził PiS Jarosław Kaczyński, nie byłoby tego rządu, nie byłoby pani premier, nie byłoby możliwości realizacji tego programu.

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby prezes Jarosław Kaczyński wziął na siebie odpowiedzialność za rządzenie, i żeby był premierem, i żeby prezydent witał go w drzwiach.

- Ja myślę, że to naprawdę nie ma znaczenia, czy Jarosław Kaczyński przybywa do pana prezydenta jako premier, czy jako prezes partii rządzącej, czy lider większości parlamentarnej. Najważniejsze jest to, że jest człowiekiem, który jest władny w imieniu tej większości parlamentarnej podejmować decyzje i konkretnie rozmawiać.

No zobaczymy. Może będzie rekonstrukcja rządu za chwilę na dwulecie rządu. Pan się uśmiecha.

- Ja się uśmiecham, ponieważ jak już po raz kolejny słyszę, że będzie rekonstrukcja rządu, to mnie to rzeczywiście przywołuje u mnie uśmiech na twarzy.

Ja w ogóle nie chce o tym rozmawiać, żeby było jasne. Nie rozmawiajmy o rekonstrukcji rządu, bardzo proszę. O tym, co się stało naprawdę - do rządu biorą ludzi z PSL, panie pośle. Andżelika Możdżanowska jeszcze przed chwilą u ludowców, teraz w Prawie i Sprawiedliwości, a pan wciąż na ławce rezerwowych.

- Dlaczego na ławce rezerwowych?

No do rządu pana nie biorą.

- Ale tak jak rozmawialiśmy przez programem, panie redaktorze, ja mam naprawdę ważną funkcję w rządzie...

Jasne, pan to wciąż powtarza.