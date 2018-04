Trzaskowski w RMF FM: Pomnik postawiono z łamaniem prawa

"Ten pomnik został postawiony z łamaniem prawa" - powiedział kandydat na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski, pytany w Porannej rozmowie w RMF FM o odsłonięty we wtorek w Warszawie pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. "Złamane były wszystkie możliwe ustawy, które regulują to miejsce" - dodał. "Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie postępowało w ten sposób, że będzie anulować wszystkie decyzje samorządu, od planu zagospodarowania poprzez przejmowanie ulic i placów, to wtedy samorząd pozostaje wydmuszką. Zgodzić się na to nie można" - podkreślił gość Roberta Mazurka. Dopytywany o to, co zrobi ws. pomnika jako ewentualny prezydent Warszawy - razem z Platformą Obywatelską - odparł: "Zapytamy warszawiaków o ich zdanie".

Robert Mazurek: Rafał Trzaskowski razem ze mną w studiu. Dzień dobry.

Rafał Trzaskowski: Dzień dobry.

Kandydat na prezydenta Warszawy. Przed nami papiery, wydrukowaliśmy sobie, proszę państwa, z internetu najnowszy sondaż dla 300polityki i z tego sondażu wynika, że pan wygrywa w Warszawie. 38 albo 37 proc., to zależy od kandydata PiS-u, w pierwszej turze i 60, a może nawet 66 proc. poparcia gdyby to był Dworczyk w drugiej turze. To co, powinienem już powiedzieć gratulacje panie prezydencie?

- Nie no, sondaże powinny mobilizować, na pewno nie usypiać. Jeszcze jest pół roku kampanii, wszystko się może wydarzyć. Ja się oczywiście cieszę, że sondaże są dobre, natomiast kampania się jeszcze nie zaczęła w związku z tym poczekajmy co będzie dalej.

A propos tego czy kampania się zaczęła. Państwowa Komisja Wyborcza już się interesuje pana wydatkami, bo pan robi spotkania jako kandydat a to jest nielegalne.

- Spotykanie się z wyborcami jest nielegalne?

Nie, prowadzenie kampanii wyborczej jest nielegalne. To są absurdalne przepisy oczywiście...

- Ja nie prowadzę kampanii, ja się spotykam z warszawiakami.

Jak to spotyka się pan z warszawiakami? Poseł z Krakowa spotyka się z warszawiakami?

- Może się spotykać ze swoimi wyborcami w całym kraju. Ja objechałem cały kraj wcześniej z Platformą Obywatelską. To całkowicie naturalne.

Rozumiem, że pan nie może powiedzieć, że prowadzi kampanię, bo PKW będzie miało z tym problemy. To może nam pan przynajmniej powie, co z pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej. Platforma w tej sprawie miała dokładnie już każdy głos. Mówiła, że pomnik rozbierze, później, że nie rozbierze, a przeniesie, później, że może w tej sprawie zrobimy jakieś referendum.

- Ja mówię to samo przez cały czas. Każda jednoznaczna wypowiedź dzisiaj w tej sprawie sankcjonowałaby łamanie prawa, bo zgodzimy się, że ten pomnik został postawiony ze złamaniem prawa.

Zgodzicie się, tak...

- Złamane były wszystkie możliwe ustawy, które regulują to miejsce.

Panie pośle, wie pan, że nie wszyscy się zgodzimy.

- A to zgodzimy się, mam nadzieję że pan zgodzi się jako warszawiak, że jeżeli PiS będzie postępowało w ten sposób, że będzie anulować wszystkie decyzje samorządu, od planów zagospodarowania poprzez zmianę ulic i placów, to wtedy samorząd zostaje wydmuszką. W związku z tym zgodzić się na to nie można.

Gdyby pan przez chwileczkę nie mówił jak strasznie zły jest PiS, tylko powiedział...

- Okej.

...co PO i co pan - jako prezydent Warszawy - zrobicie z pomnikiem?

- Po pierwsze poczekamy jak przejdą emocję i zapytamy warszawiaków o ich zdanie.

Czyli pan będzie przeprowadzał referendum w tej sprawie ?

- Prawdopodobnie tak.

Proszę mi powiedzieć, jak kulturalny człowiek z dobrego domu, taki jak pan, rozważa w ogóle coś takiego jak przenoszenie pomnika ofiar katastrofy lotniczej? Przecież to jest barbarzyństwo. W Warszawie przenoszono pomniki Dzierżyńskiego, utrwalaczy władzy ludowej, Nowotki i chcecie ofiary katastrofy traktować tak samo.

- To prawda. Burzono też pomnik lojalistów po powstaniu listopadowym...

Tak, pomniki zdrajców, tak. I teraz pomniki najważniejszych osób w państwie...

- ...I teraz pan widzi. Gdyby to była prosta decyzja, gdyby ona nie była obarczona tego typu konotacjami, to można by było łatwo powiedzieć, który pomnik zostanie zburzony czy przeniesiony. Ponieważ jest to trudna decyzja, to nie chciałbym...

Panie pośle, pan gra nie swoją rolę. Pan jest kulturalnym człowiekiem. To jest jakieś barbarzyństwo.

- Proszę mnie wysłuchać. Ja bym przede wszystkim nie chciał rzeczywiście - i dlatego nie mówię o tym tak jednoznacznie, że chciałbym ten pomnik przenieść czy zburzyć - nie chciałbym, żebyśmy znowu mieli parę lat kolejnej histerii i budowania emocji wokół tego.

Nie chciałbym budowania emocji, dlatego proponuję referendum, które nic innego nie załatwi, jak tylko rozgrzeje emocje.

- Zobaczymy. Możliwe, że te emocje po kilku miesiącach, po roku, będą zupełnie inne. Sam pan wpada w pułapkę, dlatego że jeżeli pan mówi, że ja jestem kulturalny i nikt kulturalny nie chciałby przenieść pomnika...

Nie chciałem pana dotknąć mówiąc, że jest pan kulturalny.

- To rozumiem, że podobnie myśli pan o warszawiakach, że oni są kulturalni i spokojni i też nie będą chcieli przenieść pomnika.

Wy im proponujecie awanturę.

- Dlaczego awanturę?

No tak, no bo referendum...

- Poczekamy, zobaczymy. Ja nie powiedziałem, że w momencie kiedy ewentualnie udałoby mi się zostać prezydentem Warszawy, że ja dzień później będę mówił tylko o pomniku. Poczekajmy. Może warszawiacy się przyzwyczają do tego miejsca? Może się przyzwyczają do tego pomnika? Te emocje muszą być wyciszone i wtedy będziemy się spokojnie pytać. Ja panu powiem tylko tyle, że dzisiaj na każdym spotkaniu z warszawiakami - oczywiście na nie przychodzą generalnie rzecz biorąc zwolennicy najczęściej Platformy, chociaż nie tylko - są bardzo wielkie emocje, że ten pomnik nie powinien tam stać, że on powinien tam stać gdzie zostało wyznaczone miejsce. A co by pan powiedział na przykład gdyby ten pomnik przenieść w miejsce, które nawet Prawo i Sprawiedliwość uzna za godne? Być może te emocje opadną.

Być może. Pan na wszelki wypadek proponuje je rozgrzać, ale rozumiem to jest czas kampanii i musi pan takie rzeczy mówić.

- Nie proponuję ich rozgrzewać.

A proszę mi powiedzieć w złotówkach. Ile powinien zarabiać minister, poseł?

- Najlepiej by było żeby zarabiał dokładnie tyle, ile w tej chwili zarabia i nie byłoby emocji. Emocje, ja myślę, zostały wzburzone tym, że Polacy zrozumieli, że Prawo i Sprawiedliwość próbowało pod stołem wypłacić drugą pensję. I tu nie chodziło o premie.

Nie drugą, ale rzeczywiście.

- Tu nie chodziło o premie. Ja myślę, że gdyby dostała premię pani minister Rafalska za 500+ i PiS by powiedział "ta pani minister pracowała w sposób wyjątkowy i dostaje premię" nikt by nawet okiem nie mrugnął. Ani Polacy, ani opozycja. Natomiast jeżeli wszyscy ministrowie dostają olbrzymie pensje i jeszcze PiS próbuje to ukrywać, no to to zbudowało te emocje. W związku z tym niech się PiS z tych premii za rok 2017 i wcześniejszy za rok 2016 rozliczy. Wtedy będziemy rozmawiali co dalej.

Nie no, ale PiS się rozlicza w ten sposób, że ministrowie będą zwracać te swoje...

- No ale czy będą właśnie? Panie redaktorze..

Jest deklaracja bardzo jasna.

- To są olbrzymie pieniądze i tu musiałby też być jeszcze rok 2016. No niełatwo będzie ministrowi, sam byłem ministrem więc wiem, nie będzie łatwo ministrowi stu tysięcy złotych oddać.

Nie będzie łatwo, no ale sami sobie zgotowali ten los więc sami będą musieli teraz z tego wybrnąć. Natomiast pytanie do was jest bardzo proste. Pamięta pan taką sytuację jak rzecznik rządu, zresztą w tym studiu, pani minister Kopcińska powiedziała: "wyciągamy do was rękę, do opozycji. Usiądźmy razem, zdecydujmy jakie powinny być pensje dla polityków, podnieśmy je. Ale nie od tego roku, nie od przyszłego, tylko od przyszłej kadencji". Wy wtedy, jak to barwnie wczoraj mówił w RMF poseł Suski, ugryźliście ją w tę rękę.

- Panie redaktorze, nie znajdzie pan jednej mojej wypowiedzi, w której była tego typu propozycja krytykowana, bo rzeczywiście w cywilizowanym świecie się robi tak, że się mówi: "jeżeli mają być podwyżki, to od przyszłej kadencji". Natomiast PiS próbował wprowadzić te podwyżki, takie były propozycje w Sejmie od razu. Natomiast ja powiem tylko tyle, że...

Ale wy nie chcieliście podwyżek od przyszłej kadencji, bo wy wyszliście z...

- Niech pan rozmawia ze mną, nie znajdzie pan ani jednej wypowiedzi...

Na Boga Świętego. Pan jest jednym z liderów Platformy Obywatelskiej, pan nie jest wolnym elektronem.

- Ale w tej sprawie możemy się różnić, ja nigdy nie powiedziałem, że to jest zły pomysł od przyszłej kadencji. Dlatego że to wtedy by usuwało te wszystkie podejrzenia, że ktoś chce sobie podwyższyć pensję.

Pan nie odpowiada za Platformę, rozumiem. Pan nie odpowiada za Hannę Gronkiewicz-Waltz, pan nie odpowiada za nikogo.

- Panie redaktorze, nie. Panie redaktorze to jest całkowicie naturalne, bo maniera dziennikarska jest taka, żeby mówić, żebym ja uzasadniał to, co powiedział ktoś inny.

Częsta poselska maniera jest taka, żeby powiedzieć "ja nie wiem, nie interesuję się".

- Ja miałem w tej sprawie stanowisko całkowicie jasne i to jest naturalne, że w partii możemy się spierać, czy za coś rząd atakujemy, czy nie. Proszę zauważyć, że ja robię pewne rozróżnienie, czyli mówię, że ja nie atakuję premii, ja atakuję to, że premie są przyznawane wszystkim. To jest pewnego rodzaju niuans - zgodzi się pan. Trochę inny niż stanowisko moich kolegów.

Panie pośle, ma pan jakiś kwadrans teraz?

- Co, przepraszam?

Kwadrans. 15 minut. Bo chciałem panu wyliczyć partie, w których był Kazimierz Michał Ujazdowski. Ja naliczyłem w tej chwili dziewięć. Czy to jest odpowiedni kandydat na prezydenta Wrocławia?

- To jest kontrowersyjna decyzja, to po pierwsze. Po drugie, ja mam nadzieję, że Kazimierz Ujazdowski jasno zadeklaruje, że będzie realizował program Platformy, np. w kwestiach takich jak in vitro, bo to jest dla mnie sprawa zasadnicza. Natomiast oczywiście jest problem tego typu, że jeżeli ktoś zachowuje się w sposób odważny, pokazuje kręgosłup, dlatego że to nie jest łatwe krytykować będąc w danej partii, krytykować swoje koleżanki i kolegów, no to zasługuje w pewnym sensie na uznanie, bo stawał po stronie prawdy.

Czyli to jest decyzja kontrowersyjna, ale kandydat zasługuje na uznanie. Jeśli państwo coś z tego rozumieją...

- Nie rozumie pan tego? Szkoda.

Nie. Proszę wyjaśnić.

- To jest bardzo proste. Uważam, że zjednoczona opozycja powinna osoby, również o konserwatywnych poglądach, do siebie przyciągać. Kropka. Czy powinna z tych osób robić kandydatów na prezydentów dużych miast...

O to pana pytam.

- ...to jest kontrowersyjna decyzja.