21-latek podejrzany o uprowadzenie i gwałt na dziecku

Zarzuty uprowadzenia i gwałtu ze szczególnym okrucieństwem usłyszał 21-latek z powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Mężczyzna jest podejrzany o dokonanie tych przestępstw na 8-latce z Bierzwnika (woj. zachodniopomorskie).

Zdjęcie Policja; zdj. ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Grozi mu co najmniej pięć lat więzienia - poinformował w niedzielę PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Roman Witkowski.

Prokurator dodał, że jeszcze w niedzielę podejrzany zostanie doprowadzony do sądu, który rozpatrzy wniosek aresztowy złożony przez prokuraturę.

"21-letni Grzegorz Sz. w sobotę późnym wieczorem został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Przyznał się do postawionych mu zarzutów. Nie jest wykluczone, że może być odpowiedzialny za inne tego typu przestępstwa. Trwają ustalenia w tej sprawie" - powiedział PAP Witkowski.

Z uwagi na charakter sprawy śledztwo jest prowadzone przez policję pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Kryminalni poszukują jeszcze samochodu, którym poruszał się sprawca uprowadzając 8-latkę w Bierzwniku. To dostawczy opel movano.

Do uprowadzenia doszło w miniony czwartek. Dziewczynka wracając ze szkoły wsiadała do samochodu nieznanego mężczyzny. Ten wyjechał z nią z Bierzwnika i po drodze do Dobiegniewa w Lubuskiem, gdzie ją potem wysadził, miał dokonać gwałtu na dziewczynce.

Policja zatrzymała podejrzanego w sobotę nad ranem w miejscu jego zamieszkania. W akcji brali udział antyterroryści.