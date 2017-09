Oblał mężczyznę żrącą substancją. CBŚP apeluje o pomoc

CBŚP apeluje o zgłaszanie się świadków, którzy pomogą rozpoznać na nagraniu monitoringu mężczyznę, który podejrzewany jest o oblanie żrącą substancją w Szczecinie innego mężczyzny. Świadkowie mogą zgłaszać się pod numer telefoniczny (91) 821-68-05 lub 112 i 997. Policja zapewnia anonimowość.

Zdjęcie Poszukiwany mężczyzna /Policja

W tej sprawie postępowanie prowadzą funkcjonariusze szczecińskiego CBŚP. Do zdarzenia doszło 20 marca br. Jak poinformowała rzeczniczka prasowa CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz kamery monitoringu zarejestrowały sylwetkę mężczyzny podejrzewanego o to przestępstwo.

"Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Szczecina i innych osób, które po elementach ubioru, sylwetce oraz sposobie poruszania się, rozpoznają mężczyznę, o przekazywanie wszelkich informacji do szczecińskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji lub do najbliższej jednostki Policji" - powiedziała Jurkiewicz.