Pułkownik Piotr Trytek nowym dowódcą Błękitnej Brygady

W szczecińskich koszarach we wtorek dotychczasowy dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Dariusz Górniak uroczyście przekazał obowiązki płk. Piotrowi Trytkowi, który objął stanowisko z początkiem stycznia.

Zdjęcie Nowy dowódca pułkownik Piotr Trytek w czasie ceremonii przekazania obowiązków dowódcy 12. Brygady Zmechanizowanej im. generała broni Józefa Hallera /Marcin Bielecki /PAP

"Przejęcie dowodzenia tak dużą brygadą jest dla mnie wielkim wyróżnieniem, a jednocześnie wyzwaniem, gdyż będzie mi trudno utrzymać poziom mojego poprzednika" - powiedział w rozmowie z PAP płk Piotr Trytek. Nowy dowódca podkreślił, że zna doświadczenia szczecińskich żołnierzy, ponieważ uczestniczył z nimi w misji oraz w ćwiczeniach poligonowych.



Jak zaznaczył płk Trytek, w 2017 r. 12. Brygada Zmechanizowana będzie bardzo aktywna. "Już w styczniu wysyłamy swoje pododdziały na międzynarodowe ćwiczenia Bizon-17 na poligonie w Drawsku Pomorskim. Będziemy tam uczestniczyć w manewrach wraz z wojskami holenderskimi" - zapowiedział. "W marcu oraz w kwietniu czekają nas kolejne szkolenia na obiektach poligonowych w Drawsku Pomorskim i Wędrzynie. Pod koniec 2017 r. żołnierze będą sprawdzani podczas ćwiczeń jesiennych" - dodał.

Płk Piotr Trytek, na podstawie decyzji ministra obrony narodowej, będzie pełnił stanowisko dowódcy Błękitnej Brygady do 30 września 2019 r.

Odchodzący ze stanowiska gen. bryg. Dariusz Górniak podkreślił, że trzy lata służby w Szczecinie były bardzo intensywne. "Pracę rozpocząłem w 2014 r. od udziału brygady w ćwiczeniach Anakonda-14. W 2015 r. przygotowywaliśmy się do objęcia dyżuru w Wyszehradzkiej Grupy Bojowej Unii Europejskiej i jednocześnie był to okres, kiedy byliśmy poddani kontroli okresowej przez Departament Kontroli MON. Zostaliśmy wówczas bardzo wysoko ocenieni. 2016 r. to przede wszystkim dyżur grupy bojowej oraz udział w ostatnim ćwiczeniu Anakonda-16" - powiedział.

Według mjr. Macieja Paula z 14. batalionu Ułanów Jazłowieckich, gen. Górniak to bardzo wymagający dowódca. "Potrafił zauważyć nasz żołnierski trud. Często podczas ćwiczeń był z nami w okopach żołnierskich i widział nasze poświęcenie" - dodał.

12. Brygada Zmechanizowana jest jedną z najnowocześniejszych jednostek taktycznych w Polsce. Żołnierze z Błękitnej Brygady brali udział w misjach w Iraku i w Afganistanie. (PAP)