Szczecin: Sukces policji. Sprawa zabójstwa sprzed 20 lat wyjaśniona

Szczecińscy policjanci rozwiązali sprawę dotyczącą usiłowania podwójnego zabójstwa oraz rozbojów sprzed blisko 20 lat - poinformowało w czwartek Centralne Biuro Śledcze. Na wniosek prokuratury zatrzymano sześciu podejrzanych mężczyzn, z których pięciu zostało aresztowanych.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Jerzy Dudek /Agencja FORUM

Śledczy ustalili, że grupa przestępcza działa pod koniec lat 90. oraz na początku XXI w. na terenie województwa zachodniopomorskiego.



Reklama

Mężczyźni są podejrzani o usiłowanie podwójnego zabójstwa, do którego miało dojść w lutym 2001 r. w okolicach Karlina. Jak informuje policja, sprawcy mieli postrzelić jednego z pokrzywdzonych, a drugiego wywieźć do lasu i tam kilkakrotnie oddać do niego strzały, m.in. w głowę. Obaj pokrzywdzenie przeżyli to zdarzenie.

Podejrzani mieli także brać udział w napadach rabunkowych z użyciem broni palnej. Do jednego z nich miało dość w powiecie pyrzyckim, a ofiarami byli właściciel warsztatu samochodowego oraz jego partnerka. Zamaskowani mężczyźni obezwładnili parę, używając broni oraz kajdanek i zrabowali kilkadziesiąt tysięcy złotych oraz złotą biżuterię.

Drugi rozbój miał mieć miejsce na trasie S3 w pobliżu Przybiernowa, gdzie ofiarami byli handlarze samochodów udający się za granicę w celu zakupy pojazdów. Sprawcy dokonali napadu, używając umundurowania podobnego do policyjnego, broni oraz samochodu przypominającego nieoznakowany radiowóz. Podczas tego zdarzenia jedna z ofiar została raniona nożem. Skradziono wówczas znaczną ilość gotówki.

Funkcjonariusze prowadzili wielomiesięczne śledztwo w tych sprawach, w wyniku czego zatrzymano sześciu mężczyzn zamieszkałych w Szczecinie, Świnoujściu oraz powiecie stargardzkim. Jak informuje policja, zatrzymani byli zaskoczeni i nie spodziewali się, że po tak długim czasie ktoś może wyjaśnić sprawę sprzed wielu lat.

Decyzją sądu pięciu podejrzanych zostało aresztowanych na okres trzech miesięcy; jedna osoba jest oddana pod dozór policji.



Marta Zabłocka