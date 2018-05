Policjanci ze Szczecina zatrzymali 40-latka, który wczoraj uciekł z kantyny, gdzie pracował - podaje RMF FM. Mężczyzna odbywa karę więzienia na oddziale otwartym w Czarnem na Pomorzu.

W kantynie mężczyzna pracował bez nadzoru funkcjonariuszy, w systemie bez konwojenta.

40-latek miał też ukraść pieniądze pracodawcy. Chodzi o kilka tysięcy złotych.

Zatrzymany wróci teraz do zakładu karnego i najpewniej odpowie za ucieczkę.



Policja wyjaśnia wszystkie okoliczności sprawy.



