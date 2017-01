W Drawsku ćwiczy 4,5 tys. żołnierzy

Żołnierze m.in. z Holandii, Stanów Zjednoczonych i Polski biorą udział w międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych Bison-17, które zainaugurowano w poniedziałek na poligonie w Drawsku Pomorskim (Zachodniopomorskie).

Zdjęcie Amerykańska haubica samobieżna Paladin na poligonie w Drawsku Pomorskim /Marcin Bielecki /PAP

Organizatorem ćwiczeń jest Dowództwo Wojsk Lądowych Królestwa Niderlandów, a pierwszoplanowym ćwiczącym - pododdziały holenderskiej 43. Brygady Zmechanizowanej. Na drawskim poligonie jest około 4,5 tys. żołnierzy. Wspólnie z Holendrami ćwiczą żołnierze z Polski, Niemiec, Kanady, Estonii, Stanów Zjednoczonych oraz Belgii. Żołnierze szkolą się głównie w prowadzeniu defensywnych i ofensywnych działań połączonych (czyli różnych rodzajów sił zbrojnych) na poziomie brygady.

Dowódca holenderskiej 43. Brygady Zmechanizowanej i kierownik ćwiczenia gen. bryg. Jan Swillens przybył pod Konotop na drawskim poligonie kołowym transporterem opancerzonym Boxer. W przemówieniu powiedział, że Bison-17 to największe od 15 lat holenderskie ćwiczenia wojskowe. Dowódca podkreślał także międzynarodowy aspekt szkolenia, które doskonali współpracę między żołnierzami z różnych krajów. Zwracając się do żołnierzy, powiedział, że ćwiczenia są przede wszystkim dla żołnierzy i doskonalenia ich umiejętności. Jak dodał, dobrze wyszkolony żołnierz to dobre pododdziały. Kończąc przemówienie, Swillens w kilku językach życzył żołnierzom dobrego ćwiczenia.

Swillens przyjął defiladę ok. 2 tys. żołnierzy i sprzętu wojskowego. Przed trybuną przejechały m.in. kołowe i gąsienicowe transportery opancerzone, czołgi i armatohaubice - razem ok. 50 pojazdów.

Generał powiedział dziennikarzom po uroczystości otwarcia ćwiczeń, że Holendrzy wybrali poligon w Drawsku, bo nie mają u siebie równie dużego i dobrego, na którym mogłoby ćwiczyć razem tak dużo żołnierzy.

Polskie pododdziały biorące udział w ćwiczeniach Bison-17 to m.in. 1. Kompania Czołgów z 9. Brygady Kawalerii Pancernej, 3. Batalion Piechoty Zmotoryzowanej z 12. Brygady Zmechanizowanej, a także 4. i 15. Pułki Przeciwlotnicze. Obecni są również żołnierze z kieleckiego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych i z Centralnej Grupy Działań Psychologicznych z Bydgoszczy.

Na poligonie żołnierze wykorzystują podczas działań taktycznych m.in. kołowe transportery opancerzone Boxer i Rosomak, czołgi Leopard i PT-91, pojazdy rozpoznawcze Fennek, armatohaubice Panzerhaubitze 2000, sprzęt przeciwlotniczy, śmigłowce Mi-24 oraz samoloty Su-22 i F-16.

Ćwiczenia Bison-17 zakończą się w drugiej połowie lutego br.