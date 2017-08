W Szczecinie rozdawano na regatach ulotki pod hasłem "Polska dla Polaków"

W poniedziałek na terenie finału regat Tall Ships Races, grupa osób rozdawała ulotki z napisami "Polska dla Polaków" oraz "Brońmy polskich wartości". Policja nie reagowała, bo jak tłumaczył nadkom. Przemysław Kimon ze szczecińskiej policji "nie ingerują w treści ulotek".

Zdjęcie Szczecin: Regaty The Tall Ships Races /Piotr Dziurman /East News

W The Tall Ships Races bierze udział ponad 70 jednostek z 18 krajów m.in. z Omanu, Brazylii, Portugalii, Rosji i Niemiec.

Około 20 osób w koszulkach z napisami "Polska dla Polaków" oraz "Bóg, honor, ojczyzna" przechadzało się po Wałach Chrobrego oraz na nabrzeżu nadodrzańskim, gdzie cumują żaglowce. Rozdawali wśród turystów ulotki, na których znajdowała się mapy Polski oraz napisy "Bóg, honor, ojczyzna", "Brońmy polskich wartości" oraz "Polska dla Polaków, Polacy dla Polski".

"Nie jest to niczym nadzwyczajnym, że różne osoby rozdają różne ulotki w czasie trwanie takich imprez. My nie ingerujemy w treści wszystkich ulotek" - powiedział PAP nadkom. Przemysław Kimon z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. To drugi incydent z udziałem członków stowarzyszeń narodowych odnotowany podczas trwania zlotu wielkich żaglowców. W sobotę na Moście Długim w Szczecinie zawieszony został transparent z napisem w języku angielskim "Nazi german death camps, not polish" czyli "Niemieckie obozy śmierci, nie polskie". Obok widniał rysunek żołnierza ze swastyką, który oddawał strzał w kierunku klęczącego mężczyzny w biało-czerwonych kolorach.

Jak powiedział Kimon, policjanci wylegitymowali osoby, które wywiesiły transparent. Został on przekazany funkcjonariuszom a dokumentacja z tej sytuacji przekazana do prokuratury.

Szczeciński finał The Tall Ships Races jest największą w 2017 r. imprezą plenerową w Polsce. Wydarzenie zakończy się we wtorek paradą jednostek pod żaglami na trasie między Międzyzdrojami a Świnoujściem.