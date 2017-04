Wywiózł 9-latkę do lasu i ją zgwałcił. Pedofil zatrzymany w Zachodniopomorskiem

Policja ze Szczecinka zatrzymała pedofila, który wywiózł 9-letnią dziewczynkę do lasu i ją zgwałcił. Okazał się nim znajomy rodziców dziecka. Mężczyzna usłyszał zarzut gwałtu na nieletniej.

Skrzywdzona dziewczyna trafiła pod opiekę lekarzy. Dziecko ma być objęte opieką psychologa.

Zatrzymany pod zarzutem gwałtu to 32-letni mężczyzna. Był znany rodzicom 9-latki, ale także wymiarowi sprawiedliwości. - Mężczyzna przewijał się w różnych postępowaniach - mówi prokurator Janusz Bugaj z Prokuratury Rejonowej w Szczecinku.

Mężczyzna w sobotni wieczór miał wywieźć dziewczynkę za miasto, w lesie ją zgwałcić. O zdarzeniu dziecko poinformowało rodziców, ci wezwali policję.

Prokurator przedstawił 32-latkowi zarzut gwałtu na małoletniej poniżej 15. roku życia. Grozi mu za to od 3 do 12 lat więzienia. Śledczy nie ujawniają, czy mężczyzna przyznał się do winy. Do sądu trafił wniosek o jego tymczasowe aresztowanie, ma być rozpatrzony jeszcze dziś.

