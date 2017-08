W weekend na niestrzeżonej plaży w Łazach koło Mielna (woj. zachodniopomorskie) doszło do tragedii. W Bałtyku utonął policjant - informuje "Dziennik Wschodni".

Zdjęcie Plaża w Łazach /East News

Według ustaleń "Dziennika Wschodniego", tego dnia nad Bałtykiem były wysokie fale i obowiązywał zakaz kąpieli. Mimo to, 43-latek wszedł do wody razem ze swoim 14-letnim synem.



Po chwili chłopiec zaczął krzyczeć i wzywać pomoc. Plażowiczom udało się bezpiecznie wyciągnąć 14-latka z wody.



43-letni policjant był jednak nieprzytomny. Mimo długiej reanimacji nie udało się go uratować.