Zachodniopomorskie: Przerwany wał przeciwpowodziowy. Woda dociera do pierwszych zabudowań

Wał przeciwpowodziowy został przerwany we wsi Porzecze (Zachodniopomorskie), na rzece Grabowa. Jak poinformował wójt gminy Darłowo Radosław Głażewski, woda zajęła już okoliczne poldery i zaczyna docierać do pierwszych zabudowań. Prace straży i żołnierzy przy zabezpieczeniu wału trwają od środy.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Krzysztof Mystkowski /East News

"Woda wylewa się na poldery, które zostały już napełnione, naturalnie układa się ona w nieckach, jej poziom się nie podnosi" - powiedział w czwartek rozmowie z PAP wójt gminy Darłowo Radosław Głażewski.

Reklama

"W miejscowości Żukowo Morskie woda podchodzi do jednego z gospodarstwa, które straż pożarna będzie zabezpieczała przed zalaniem. W miejscowości Rusko chłodnia i przetwórnia ryb także jest zagrożona. Sytuacja jest naprawdę poważna" - dodał.

Na miejscu pracują strażacy oraz żołnierze, którzy przygotowali ponad 3 tys. worków z piaskiem, które mają uszczelnić wał. Jak podała Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Szczecinie, na miejscu pracuje wojskowa amfibia, którą transportowane są worki z piaskiem.

"Prąd wody w tym miejscu jest bardzo silny. Jesteśmy przygotowani na to, aby wykorzystać do działań helikopter, który będzie zrzucać 800-kilogramowe worki z piaskiem z powietrza. To powinno zapobiec wypływaniu wody z rzeki" - dodał Głażewski.

Przed południem zaplanowano na miejscu działań wizytę wicewojewody zachodniopomorskiego Marka Subocza.