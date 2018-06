Zachodniopomorskie: Rozprowadzał dopalacze. Usłyszał zarzut

Osiemnastoletni mężczyzna usłyszał w środę zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia wielu osób. Do szpitali trafiło kilkanaście osób z Trzebiatowa, którym miał sprzedawać dopalacze.

Zdjęcie Dopalacze to środki zawierające substancje psychoaktywne, które działają tak samo jak narkotyki; zdj.ilustracyjne /123RF/PICSEL

"Prokurator ogłosił podejrzanemu zarzut dotyczący tego, że sprowadził niebezpieczeństwo dla życia wielu osób w ten sposób, że wprowadził do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje psychoaktywne, czym działał na szkodę 12 osób" - powiedziała PAP Joanna Biranowska-Sochalska z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Jak dodała, grozi za to kara pozbawienia wolności do ośmiu lat.

Osiemnastoletni mężczyzna złożył wyjaśnienia, ale o ich treści prokuratura nie informuje.

Jeszcze w środę prokurator zamierza skierować do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania - dodała Biranowska-Sochalska.

Kilkanaście osób w szpitalach

Policjanci zatrzymali mężczyznę we wtorek po tym, jak 12 osób z Trzebiatowa trafiło do szpitali w Gryficach, Kołobrzegu i Szczecinie z objawami zatrucia środkami psychoaktywnymi, prawdopodobnie dopalaczami.

Do szpitala w Gryficach trafiły w środę kolejne trzy osoby z takimi samymi objawami. Jak poinformował PAP rzecznik szpitala Łukasz Szyntor, stan dwóch z nich jest bardzo ciężki. W gryfickim szpitalu znajduje się także siedmioro młodych ludzi, przywiezionych tam z takimi objawami w poniedziałek i we wtorek.

Pozostałe osoby z Trzebiatowa przetransportowano do Szczecina i Kołobrzegu. Dwie z nich, w najcięższym stanie, są utrzymywane w śpiączce farmakologicznej. Wstępne wyniki badań potwierdziły, że zatruły się dopalaczami.