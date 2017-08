1 10

17 sierpnia w miejscowości Głęboczek doszło do przekazania ciężkiego sprzętu wojskowego spółce ENEA. Posłuży on przygotowaniu wiatrołomów pod budowę linii średniego i niskiego napięcia. Trakcje w Głęboczku zostały zniszczone przez ostatnie nawałnice. MON na potrzeby energetyków z rejonu dystrybucji Nakło przydzielił: 33 żołnierzy oraz następujące środki: 20 pił spalinowych, 4 spycharko-ładowarki, 4 zestawy niskopodwoziowe, samochód ciężarowy Jelcz 244, samochód osobowo-terenowy Honker, samochód sanitarny Iveco. Siły i środki pochodzą z II Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu. Odprawa i przekazanie spółce ENEA sprzętu wojskowego w Głęboczku. Posłuży on odbudowie zniszczonych przez nawałnice trakcji energetycznych