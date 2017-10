1 7

Władimir Putin dostał psa od prezydenta Turkmenistanu Gurbangułego Berdymuhamedowa. Prezydenci spotkali się na szczycie przywódców krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Sprezentowany czworonóg to popularny ałabaj, czyli owczarek środkowoazjatycki. Uroczy szczeniak jest prezentem z okazji 65. urodzin prezydenta Rosji. Wcześniej otrzymywał podobne prezenty od przedstawicieli japońskich władz i ówczesnego premiera Bułgarii Bojko Borisowa. Najsłynniejszym psem prezydenta Rosji była jednak suczka Connie. Władimir Putin to wielki miłośnik zwierząt. Szczeniak wabi się Wiernyj. To owczarek środkowoazjatycki