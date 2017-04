Alarmujące dane. 100 tys. kobiet w Polsce potrzebuje opieki

Każdego roku w Polsce blisko 17 tysięcy kobiet dowiaduje się, że ma raka piersi. 100 tysięcy kobiet przebyło tę chorobę i potrzebuje dalszej opieki.

Zdjęcie Każdego roku w Polsce blisko 17 tysięcy kobiet dowiaduje się, że ma raka piersi /©123RF/PICSEL

Profesor Tadeusz Pieńkowski - prezes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi podkreśla, że nie ma skutecznego sposobu zmniejszania ryzyka zachorowania na raka piersi. To, co można zrobić, to wcześnie wykryć chorobę i skutecznie ją leczyć. Niestety polski program badań przesiewowych nie rozwija się tak jak powinien.



Reklama

Kobiety nie zgłaszają się na mammografię. Problemem jest też dostępność do poszczególnych technik leczenia.



Dlatego w Polsce toczą się prace nad powstaniem sieci specjalistycznych ośrodków kompleksowego leczenia raka piersi, tak zwane Breast Units. Trzy ośrodki w kraju mają akredytację Światowego Towarzystwa Senologicznego, która poświadcza wymogi sprzętowe, kadrowe i jakości leczenia.



- Natomiast nadal nie mają one opracowanego odpowiedniego sposobu finansowania świadczeń - tłumaczy profesor Tadeusz Pieńkowski. Według niego, muszą zostać ustalone inne zasady płacenia tym klinikom za wykonywane procedury, niż ma to miejsce obecnie. Chodzi o takie zorganizowanie finansowania, by unikać płacenia za poszczególne procedury, a płacić za cały ciąg świadczeń, za cały proces diagnostyczny czy terapeutyczny - tłumaczy.



Powstanie Breast Units rekomendował Parlament Europejski, który obligował kraje członkowskie do zorganizowania takiego systemu do końca ubiegłego roku.



Jutro w Warszawie rozpoczyna się X Zjazd Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi.