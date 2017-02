Darmowe leki dla seniorów. Nowe pozycje na liście

Ministerstwo Zdrowia poszerzyło listę darmowych leków dla seniorów o kolejne 97 produktów. Na listę trafiły m.in. preparaty dla cierpiących na jaskrę, chorych na Parkinsona i leczonych ze względów kardiologicznych, którzy wymagają pomocy także ze względu na wysoki poziom cholesterolu. Zmieni się również wykaz lekarstw refundowanych pozostałym chorym - przypomina "Dziennik Polski".

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /Tadeusz Koniarz /East News Polska ​MZ opublikowało projekt marcowej listy refundacyjnej

Nowa, poszerzona lista zacznie obowiązywać 1 marca.



Reklama

Program darmowych leków dla seniorów ruszył we wrześniu ubiegłego roku. Ulga przysługuje seniorom powyżej 75. roku życia. Dotyczy konkretnych leków z listy przepisanych w związku ze ściśle określonymi chorobami.



Po marcowej aktualizacji listy znajdą się na niej w sumie 1264 preparaty. Jak zauważa "DzP", na korekcie skorzystają przede wszystkich pacjenci cierpiący na jaskrę (wykaz poszerzono o krople do oczu kosztujące dziś od 3 do 30 zł) i chorzy z powodów kardiologicznych i z wysokim poziomem cholesterolu (na wykazie znalazły się lekarstwa zawierające mieszankę substancji: ezetimibum i atorvastatinum; bez refundacji leki te kosztują ok. 50 zł). W senioralnym wykazie znalazły się też dodatkowe preparaty przyjmowane przez cukrzyków, chorych z przewlekłą obturacyjną choroba płuc, nadciśnieniem tętniczym oraz miażdżyca naczyń krwionośnych - wylicza dziennik.



W 2017 roku wydatki na darmowe leki dla seniorów mają wynieść 564 mln zł. Rząd ma dalekosiężne plany w tym zakresie i chce rokrocznie zwiększać budżet na ten projekt. Według prognoz resortu zdrowia, w 2025 roku ma on wynieść 1 203,3 mln zł.