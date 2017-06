"Dziennik Polski": Gwałtowny wzrost zainteresowania prywatną opieką medyczną

Długi czas oczekiwania do lekarza sprawia, że coraz więcej ludzi decyduje się na skorzystanie z prywatnej opieki medycznej - informuje "Dziennik Polski". Komercyjne placówki nie były na to przygotowane i brakuje w nich rąk do pracy.

Zdjęcie Polacy mają dość długich kolejek do lekarza w placówkach państwowych; zdj. ilustracyjne /Andrzej Stawiński/Reporter /Reporter

Tylko w dwóch największych polskich prywatnych placówkach liczba zapisanych pacjentów oscyluje wokół 2,5 mln. A te wskaźniki rosną z roku na rok. Według wyliczeń "Dziennika Polskiego", w ostatnim roku liczba pacjentów korzystających z prywatnej opieki medycznej wzrosła o 30 proc.

