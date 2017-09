Wkrótce czwarta edycja charytatywnego Krwiobiegu – wydarzenia, które skierowane jest do wszystkich. Każdy bowiem może się znaleźć w sytuacji, kiedy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie dostanie zlecenie na realizację zamówienia krwi lub jej składników dla kogoś mu bliskiego.

Organizatorem biegu, a zarazem kontynuatorem szlachetnej tradycji czerwonokrzyskiej jest Małopolski Oddział Okręgowy PCK. Polski Czerwony Krzyż już od 1935 roku zabiega o krew dla chorych i rannych. Masowy, spontaniczny i bezinteresowny udział honorowych dawców krwi w akcjach poboru krwi podczas Powstania Warszawskiego to jedna z najpiękniejszych kart w historii tego stowarzyszenia. Piszemy kolejne, każdego dnia bowiem tysiące Polaków potrzebują krwi.

7 października na Bulwary Wiślane pod Wawelem przybędą pasjonaci biegania, ale także ci, których jednoczy chęć pomocy drugiemu człowiekowi poprzez oddanie cząstki siebie.

Krwiobieg propaguje ideę krwiodawstwa i wolontariatu, promuje zdrowy styl życia, integruje środowisko biegaczy; pozwala także pozyskać fundusze na rozwój honorowego krwiodawstwa.

MOO PCK zaprasza całe rodziny: dzieci, młodzież, dorosłych, także seniorów. Dla studentów licznych krakowskich uczelni to dobry czas, by aktywnie i charytatywnie rozpocząć kolejny rok akademicki. Sympatyków futbolu zaś hasło "Łączy nas piłka" powinno prowadzić wprost do humanitarnych postaw; zapamiętajmy: 7 października "Łączy nas krew, która ratuje życie".

W godzinach trwania biegu będzie można oddać 450 ml leku, którego nie sposób wyprodukować.

Rodzaje biegów: dziecięce, zasadniczy, marszobieg z kijkami nordic walking.