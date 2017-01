Medyczna marihuana w polskich aptekach?

​Preparaty na bazie marihuany mają być dostępne w aptekach na receptę. Nie będzie natomiast upraw marihuany w Polsce. Nadzwyczajna podkomisja przyjęła poprawki zgłoszone przez posłów PiS do projektu Kukiz'15 dotyczącego leczniczej marihuany. Zmiany krytykują posłowie opozycji.

Zdjęcie Piotr Liroy-Marzec uważa, że poprawki wypaczają jego projekt /Maciej Luczniewski /Reporter

Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda powiedział, że najważniejsze jest zapewnienie dostępności do preparatów z marihuany pacjentom, którzy tego potrzebują. Ustawa po poprawkach umożliwi sprzedaż suszu w aptekach. Na razie nie będzie on refundowany, nie będzie też upraw konopi w Polsce - dodał wiceminister Łanda.

Wnioskodawca projektu poseł Kukiz '15 Piotr Liroy-Marzec uważa, że poprawki PiS są wypaczeniem jego projektu. Zdaniem posła dla bezpieczeństwa pacjentów konieczne są uprawy konopi pod kontrolą w kraju.

Poseł PiS Grzegorz Raczak uważa, że prowadzenie upraw marihuany budzi między innymi obawy, że będzie to droga do legalizacji marihuany stosowanej do celów rekreacyjnych.

Preparaty na bazie marihuany mają być importowane z Czech, Holandii i Włoch.