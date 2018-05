Ministerstwo zdrowia chce wprowadzić sekretarki medyczne

"Lekarze będą mieli więcej czasu dla pacjentów dzięki sekretarkom medycznym, które przejmą obowiązki biurokratyczne" - zapowiedział minister Łukasz Szumowski. Zdaniem szefa resortu zdrowia, najważniejsze, aby lekarze mogli skupić się na opiece nad pacjentem, a nie musieli zajmować się biurokracją, dokumentacją medyczną i wypełnianiem papierów, co mogą zrobić przeszkolone do tego osoby.

Zdjęcie Sekretarka medyczna miałaby zająć się sprawą papierkową, a lekarz tylko pacjentem. /123RF/PICSEL

"Wypisywanie zwolnień, zaświadczeń, dokumentacji, to jest 5 -10 minut w czasie każdej wizyty" - wyliczał minister. "Jeżeli jeden lekarz w podstawowej opiece zdrowotnej przyjmuje 50 pacjentów, a połowa z nich potrzebuje wypisania zwolnienia czy dokumentacji, to jest godzina do półtorej oszczędzonego czasu, bo tę pracę może wykonać sekretarka medyczna" - dodał szef resortu.

Przepisy dotyczące zawodów medycznych, które mają wspomagać pracę lekarzy i pielęgniarek - chodzi o opiekunów medycznych, ratowników medycznych i sekretarki medyczne - mają wejść w życie w styczniu przyszłego roku.